الصين تدعو دول البريكس إلى تعزيز الثقة ودعم بعضها البعض

بكين-سانا

دعا نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني شين يو يوي اليوم دول مجموعة بريكس إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودعم بعضها البعض في القضايا المهمة في ظل الأوضاع الدولية الصعبة.

وقال شين لوكالة سبوتنيك: العصر الحالي للتغير العالمي مقبل على مخاطر أمنية كما دخل العالم فترة جديدة من عدم الاستقرار والتغيير الجذري حيث يواجه تحديات غير مسبوقة مشيراً إلى أنه من خلال التضامن والتعاون يمكن الاستجابة والتغلب على التهديدات والتحديات العالمية.

وأضاف شين: يجب علينا تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الدعم الثابت والمتبادل في الأمور المتعلقة بالمصالح والشواغل الأساسية لبعضنا البعض مطالباً بـ تحقيق التعددية الحقيقية ودعم الحوار حول المواجهة والشراكة والمنفعة المتبادلة والتمسك بحزم بالإنصاف والحياد الدوليين والعمل معاً لمواجهة المخاطر والتحديات.

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