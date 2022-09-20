وقفة في مدينة البيرة دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال وقفة احتجاجية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج الفوري عن المرضى منهم خاصة الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد والذي وصل إلى مرحلة حرجة تهدد حياته.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية وذوو الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة بالضفة الغربية رفعوا صور الشهداء والأسرى ولافتات منددة بجرائم الاحتلال وما يتعرض له الأسرى من قمع وانتهاكات وممارسات وحشية وسط صمت دولي مريب.

وأكد المشاركون أن ما يعانيه الأسرى من تعذيب جسدي ونفسي وعزل يمثل جريمة حرب خاصة المرضى منهم الذين يتعرضون لعمليات قتل صامتة من خلال الإهمال الطبي المتعمد ولا يستبعد أن يعلن بين لحظة وأخرى استشهاد أي أسير مريض بالتالي يجب عدم التعامل مع قضيتهم على أنها موسمية.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

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