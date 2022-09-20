بكين: يجب على الولايات المتحدة التفكير في أخطائها والسعي لتصحيحها

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين أنه يجب على الولايات المتحدة عدم الحديث عما يسمى بالقواعد والنظام والتوقف عن مهاجمة الدول الأخرى أو اتهامها أو تشويهها.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي اليوم: إن على الولايات المتحدة التفكير في أفعالها الخاطئة المتمثلة في شن الحروب والتدخل التعسفي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتوقف عن التصرف كأكبر صانع حروب في العالم والسعي لتصحيح كل ذلك مشيراً إلى أن الولايات المتحدة زعمت مراراً أنها تحترم وتحافظ على “النظام الدولي القائم على القواعد” ومع ذلك فإن البيانات الصادرة عن الكونغرس الأمريكي تعكس تماماً الطبيعة القتالية والخلفية المهيمنة لها.

وأشار المتحدث إلى أنه وفقاً للتقارير الأمريكية نفسها أطلقت الولايات المتحدة في الفترة من عام 1798 إلى 2022 نحو 469 تدخلاً عسكرياً في الخارج وفي فترة قصيرة تزيد على 30 عاماً منذ نهاية الحرب الباردة أطلقت 251 تدخلاً فيما مر 16 عاماً فقط ضمن 240 عاماً من تاريخ الولايات المتحدة دون حرب موضحاً أنه مع نهاية الحرب الباردة كان من المتوقع أن تقلص الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في الخارج لكن كان العكس هو الصحيح.

وأعرب وانغ عن استعداد الصين رغم هذه السياسات الأمريكية لإجراء تنسيق متعدد الأطراف مع الولايات المتحدة مضيفاً: إن التاريخ أثبت وسيظل يثبت أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يحقق العديد من الأشياء العظيمة التي تعود بالفائدة على البلدين والعالم ولهذه الغاية يجب الحفاظ على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية بشكل جيد وخاصة مبدأ صين واحدة.

وأكد وانغ أن العلاقات الصينية الأمريكية تؤثر على مستقبل ومصير البلدين والسلام والاستقرار العالميين لذلك يجب أن يعمل الجانبان معاً لإيجاد طريقة لقوتين رئيسيتين لهما أنظمة اجتماعية مختلفة وتاريخ وثقافات مختلفة للتعايش بسلام موضحاً أن الأولوية القصوى الآن هي إدارة قضية تايوان بشكل صحيح وإلا سيكون لها تأثير تخريبي على العلاقات الصينية الأمريكية.

وجدد وانغ التأكيد على أنه في حالة انتهاك قانون مناهضة الانفصال ستتخذ الصين إجراءات حازمة وفقاً للقانون لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وللحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

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