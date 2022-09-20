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الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطلات مطرية على المنطقة الساحلية

2022-09-20

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر خاصة فوق المنطقة الساحلية تكون مصحوبة بالرعد أحياناً وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40/كم/سا أحياناً خاصة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 29 / 14
المنطقة الجنوبية 28 / 13
المرتفعات الجبلية 24 / 11
المنطقة الوسطى 30 / 17
المنطقة الساحلية 29 / 19
المنطقة الشمالية 32 / 17
منطقة الجزيرة 37 / 22
المنطقة الشرقية 35 / 23
منطقة البادية 32 /19

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