بمشاركة شبابية.. ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني لحاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص

حمص-سانا

يلقى موضوع التسويق الإلكتروني أهمية كبيرة اليوم لدى شريحة واسعة من الشباب الأمر الذي دفع حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص إلى تنفيذ ورشة عمل بعنوان (التسويق الإلكتروني) بإشراف المدرب الدكتور فراس الأشقر النائب العلمي في كلية الاقتصاد بجامعة حماة.

وتمحورت الورشة حول أهمية التسويق الإلكتروني والفرق بينه وبين التقليدي وكيفية إنشاء موقع الكتروني وما هي أهم الأدوات التسويقية المستخدمة في المواقع الإلكترونية وشرح تقنية SEO التي تعني تحسين البحث عن المواقع عبر محركات البحث مجاناً وهي عبارة عن خطوات يقوم بها صاحب المشروع لزيادة جودة موقعه ومعرفة الزوار.

وأشار المدرب الأشقر لنشرة سانا الشبابية إلى أهمية موضوع التسويق الإلكتروني اليوم واستخدام تقنية SEO من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية بخصوص تجنب استخدام الحيل لخداع المستخدمين والتفكير بالمحتوى المميز والفريد وان يصنع صاحب الموقع صفحاته للمستخدمين وليس لمحركات البحث منوهاً بالمعايير المتعددة لتقنية SEO من خلال رصد عدد الزيارات للموقع ومدة الجلسة ومعدل الارتداد والروابط الداخلية والخارجية عن الموقع (الهدف) وغيرها.

بدورهم لفت عدد من الشباب المشاركين بالورشة إلى أهمية الإلمام بمبادئ وأساسيات (التسويق الإلكتروني) ولا سيما أصحاب المشاريع من رواد الأعمال وأصحاب الشركات باعتباره الوسيلة التي تنظم عملية التبادل بين الزبائن ومقدمي الخدمة.

وفي هذا الصدد قالت الشابة نور الساطي طالبة هندسة اتصالات “لم يكن لدي أي فكرة عن التسويق وخلال حضوري الورشة توضحت الكثير من الأفكار ما يمكنني من الانطلاق بمشروعي مستقبلاً” فيما أشار جلال عبدو طالب هندسة اتصالات أيضاً إلى أن موضوع التسويق الإلكتروني غني جداً بالأفكار والمشاريع الريادية.

راما عبد الرحمن خريجة إدارة أعمال وتدرس ماجستير تسويق قالت “تعرفنا خلال الورشة على مفهوم التسويق الإلكتروني وأهميته من خلال أمثلة عن مشاريع واقعية”.

فيما أكدت الشابة فرح يوسف خريجة كلية اقتصاد أهمية هكذا ورشات كونها تحكي عن المحتوى وSEO ومفاهيم أساسية مرتبطة باستمرارية الريادة في المشاريع المراد الانطلاق بها مبينة أن التسويق يحتاج إلى جهد كبير بالبحث عبر مواقع الانترنت والإعلان الجيد والمصداقية لجذب الجمهور.

تمام الحسن

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