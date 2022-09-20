100 شاب وشابة يستفيدون من تحميل وقراءة الكتب مجاناً عبر المكتبة التنويرية لفريق مواهب جامعية

حمص-سانا

بهدف غرس حب القراءة والاطلاع لدى الشباب وتحفيز خيالهم والارتقاء بملكة الإبداع والتميز لديهم تواصل المكتبة التنويرية التي أطلقها فريق مواهب جامعية بجامعة البعث بحمص تقديم الكتب المتنوعة للمشتركين فيها والبالغ عددهم 100 شاب وشابة.

والمكتبة حسب آلاء الوعر مديرة فريق مواهب جامعية تأسست عام 2021 عبر مجموعة إلكترونية للقراءة على تطبيق “واتس آب” تقدم للمشتركين فيها باقة من أهم الكتب العربية والعالمية ليتم تحميلها وقراءتها ومناقشتها فيما بينهم مشيرة لنشرة سانا الشبابية إلى أهمية هذا المشروع في تغذية حب القراءة لدى الكثير من الشباب وتعريفهم بأهم الكتب.

بدورها لفتت مشرفة المكتبة إسراء السلقيني إلى أهمية الكتب المنوعة التي يتم طرحها بين الشباب لقراءتها والتشاور في الكتاب بعد الانتهاء من قراءته إلكترونيا بصيغة “بي دي إف” بسبب غلاء أسعار الكتب الورقية بالنسبة لدخل الشباب المادي.

وقالت: إن الهدف من تأسيس المكتبة التنويرية مساعدة جيل الشباب على القراءة التي هي سلاح الإنسان لمواجهة التحديات كونها تكسبهم المعارف والمهارات والخبرات وتطلق العنان لخيالهم للإبداع والتفكير حيث تتم قراءة كتاب شهري ومناقشته موسعاً.

الشاب خالد رضوان قال: للمكتبة دور حيوي بالنسبة لنا حيث تعرفنا من خلالها على ثقافات جديدة بعد مطالعتنا لكتب ما أسهم في زيادة مفرداتنا الثقافية وحصيلتنا اللغوية.

ونوه الشاب أحمد الدروبي بالأثر الإيجابي للمكتبة كونها أتاحت له فرصة التعرف على إصدارات متنوعة في ظل قلة بعض العناوين المطلوبة وغلاء أسعار الكتب الورقية بالنسبة للشباب داعياً إلى تشكيل فرق شبابية مماثلة لتكون داعماً إضافياً للثقافة والفن.

مثال جمول

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