تحديد أجور عصر الزيتون للموسم الحالي في طرطوس

طرطوس-سانا

حددت لجنة التسعير بطرطوس اليوم أجور عصر الزيتون العينية والمادية للموسم الحالي بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وأشار رئيس لجنة التسعير وعضو المكتب التنفيذي بيان عثمان إلى أن لجنة التسعير حددت 225 ليرة سورية لكل 1 كيلوغرام من الزيتون أو 8.5 بالمئة من الزيت عيناً في حال تولى صاحب المعصرة عمليات النقل.

أما في حال قيام المزارع بعمليات النقل من وإلى المعصرة فأوضح عثمان أنه تم تسعير 190 ليرة لكل 1 كيلوغرام زيتون أو 7 بالمئة من الزيت عيناً.

يذكر أن لجنة تسعير الزيتون تضم ممثلين عن مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة.

هيبه سليمان

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