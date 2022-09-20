إصابة 4 يمنيين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالحديدة

صنعاء-سانا

أصيب أربعة يمنيين بجروح خطيرة اليوم جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في الحديدة غرب اليمن.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في قرية الشجن بمديرية الدريهمي ما أدى إلى إصابة مواطن مع ثلاثة من أولاده بجروح.

وفي وقت سابق اليوم أصيب شاب وأخته بجروح خطيرة إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الناصري بمديرية التحيتا بالحديدة.

وكان المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام أعلن أنه وحتى منتصف أيلول الحالي ارتفع عدد ضحايا القنابل العنقودية والألغام والذخائر التي خلفها العدوان منذ بدء سريان الهدنة الأممية في الـ 2 من نيسان الفائت إلى 324 ضحية 108 شهداء و216 مصاباً.

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