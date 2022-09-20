غازبروم توقف إمدادات الغاز لأسبوع عبر خط أنابيب (قوة سيبيريا) لإجراء أعمال صيانة

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية عن عزمها إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب (قوة سيبيريا) لمدة أسبوع لإجراء عملية صيانة مجدولة.

وقالت الشركة في بيان “إن إمدادات الوقود عبر هذا المسار ستتوقف في الفترة من الـ 22 إلى الـ 29 من أيلول الجاري وذلك لإجراء عمليات صيانة مخططة له” موضحة أن الشركة تنفذ مرتين في السنة في الخريف والربيع أعمال الصيانة لمعدات خط الأنابيب (قوة سيبيريا).

يشار إلى أن (قوة سيبيريا) عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في الثاني من كانون الأول عام 2019.

وحالياً تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد (قوة سيبيريا2) وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الصين.

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