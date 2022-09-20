مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء أمراض مرتبطة بالفيضانات في باكستان

إسلام أباد-سانا

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء أمراض مرتبطة بالفيضانات التي تجتاح البلاد منذ حزيران الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص حتى الآن.

ونقلت رويترز عن الحكومة الإقليمية في جنوب السند قولها في تقرير إن عدد ضحايا الأمراض المعدية التي تنقلها مياه الفيضانات ارتفع منذ مطلع تموز الماضي إلى 318 بعد تسجيل 9 وفيات أمس جراء إصابات تراوحت بين التهاب المعدة والأمعاء والإسهال الحاد والملاريا.

ومع بدء عملية انحسار مياه الفيضانات التي يمكن أن تستغرق من شهرين إلى ستة أشهر وفقاً لمسؤولين باكستانيين اجتاحت أمراض مختلفة المناطق المتضررة بما فيها الملاريا وحمى الضنك والمشكلات الجلدية .

ووفقاً لاحدث الإحصاءات الصادرة عن وكالة إدارة الكوارث الطبيعية في باكستان فإن عدد القتلى جراء الفيضانات بلغ 1559 بمن فيهم 551 طفلاً و318 امرأة .

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