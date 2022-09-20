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أكثر من 200 جريح من القوات الرديفة ينضمون إلى مشروع جريح الوطن

2022-09-20

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن صدور قائمة جديدة بأسماء لجرحى من القوات الرديفة الذين تم ضمهم للمشروع.

ونشر المشروع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) رابطاً إلكترونياً يتضمن قائمة بأسماء 222 جريحاً تم ضمهم إلى المشروع وهم من شريحة العجز 40 إلى 69 بالمئة مشيراً إلى أنه سيتقاضى جرحى القوات الرديفة المدرجة أسماؤهم في الرابط التعويض الشهري بقيمة 100 ألف ليرة سورية مع نهاية شهر أيلول الجاري إضافة إلى حصولهم على مجموعة من الخدمات والمزايا التي يقدّمها المشروع للجرحى.

وكان المشروع أصدر قائمة في الـ 18 من الشهر الماضي تضم 75 جريحاً من القوات الرديفة الذين انضموا إليه.

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