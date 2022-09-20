معهد فريد الأطرش للموسيقا يعلن أسماء المقبولين للعام الدراسي القادم

السويداء-سانا

أعلن معهد فريد الأطرش للموسيقا في السويداء أسماء المقبولين للعام الدراسي القادم للأطفال من مواليد عام 2010 وحتى عام 2015.

مدير المعهد الفنان معين نفاع أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد الأطفال المقبولين في المعهد بلغ 210 أطفال من أصل نحو 500 متقدم جرى اختبارهم وفق عدة معايير شملت قدرات السمع لدى الأطفال ومقدراتهم على التقاط الجمل الإيقاعية بشكل صحيح بما يضمن للمعهد مسبقا وقبل البدء بتعلم أي آلة موسيقية أن يكون لدى جميع طلابه الموهبة والفطرة الموسيقية الجيدة.

وبين أن الأطفال المقبولين يخضعون لمرحلة تحضيرية مدتها سنة وبمعدل جلستين كل أسبوع وهناك امتحانات مع نهاية كل فصل دراسي وفي حالة رسوب الطالب في فصلين يفصل من المعهد وهذا يضمن تخريج أصحاب الكفاءة فقط.

يذكر أن المعهد الذي يتبع لوزارة الثقافة افتتح عام 2009 وبدأ التدريب فيه في الرابع عشر من شهر شباط عام 2010 ويهدف لاكتشاف مواهب وإبداعات الأطفال في مجال الغناء والموسيقا والعزف والمسرح بغية صقلها وتبنيها ووضعها على الطريق الصحيح حيث يدرس المعهد الموسيقا الغربية والعربية وجميع الآلات الموسيقية الشرقية.

سهيل حاطوم

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