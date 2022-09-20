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سلطات القرم تساعد مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه لإجراء تصويت الانضمام إلى روسيا

2022-09-19

موسكو-سانا

أعلن سيناتور شبه جزيرة القرم سيرغي تسيكوف أن سلطات القرم تواصل المساعدة في التحضير للتصويت حول إعادة توحيد دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه مع روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تسيكوف قوله في تصريح اليوم: “دعونا نشارك تجربتنا حول كيفية تنظيم التصويت وإجرائه.. وبشكل عام حتى الآن نجري مشاورات معينة في مكان ما ونتواصل ونتحدث عن كيفية التحضير للتصويت وكيفية إجرائه بالمساعدة من جانبنا وكذلك من جانب روسيا بأكملها” مشيراً إلى أن الأمر سيكون خطيراً للغاية وسيكون هناك العديد من المراقبين من السلطات الروسية خلال التصويت بما في ذلك من شبه جزيرة القرم.

وأوضح تسيكوف أن القرم وخيرسون وزابوروجيه ولوغانسك ودونيتسك على اتصال دائم  منذ عام 2014 مشيراً إلى أن شبه جزيرة القرم أصبحت موطناً ثانياً لخيرسون وزابوروجيه.

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