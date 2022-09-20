قيرغيزستان وطاجيكستان توقعان بروتوكولاً للتهدئة وإحلال السلام بينهما

بيشكك-دوشنبه-سانا

وقع كامشيبيك تاشييف رئيس لجنة الأمن القومي في قيرغيزستان وصيمومين يتيموف رئيس لجنة الأمن القومي في طاجيكستان اليوم بروتوكولاً للتهدئة وإحلال السلام بين البلدين وفقاً لوكالة تورموش الكازاخستانية.

وحسب الوكالة فان تاشييف أشار إلى أن الوضع يستقر تدريجياً في إقليم باتكين موضحاً أنه تقرر عقد اجتماع آخر مساء غد الثلاثاء.

وفي السياق ذاته ذكرت الدائرة الحدودية التابعة للجنة للأمن القومي في قرغيزستان أن الجانب الطاجيكي قام بتسليم أربعة من حرس الحدود الذين تم أسرهم خلال الأزمة الأخيرة بين البلدين.

وكان أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان وقع في الرابع عشر من أيلول الماضي ليتصاعد التوتر بين الجانبين منتصف ليلة السادس عشر من الشهر ذاته.

وأعلن الجانب القرغيزي عن مقتل 63 شخصاً وإصابة أكثر من 100 في حين أعلن الجانب الطاجيكي عن مقتل 35 شخصاً وإصابة ما يقارب 20 شخصاً آخرين.

وكان الجانبان وقعا على وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي وسط ضغوط دولية ليحظى ذلك بتأييد إلى حد كبير على الرغم من مزاعم بتبادل إطلاق النار بين الطرفين.

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