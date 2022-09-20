رئيسي: جادون في التوصل لاتفاق نووي جيد وعادل مع ضمانات

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد على أن بلاده جادة في التوصل لاتفاق جيد وعادل شرط أن يحتوي على ضمانات لبلاده.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيسي قوله في تصريح اليوم “لا يمكننا الوثوق بأمريكا وبسبب الانتهاكات الامريكية للاتفاق النووي لا معنى للاتفاق دون ضمانات بحيث لا تنسحب منه الولايات المتحدة” مجددا التأكيد على سلمية برنامج ايران النووي واستخداماته في العلاج الطبي والزراعة والنفط والغاز.

وشدد رئيسي على ضرورة رفع الحظر الجائر المفروض على الشعب الإيراني معتبرا أن الإدارات الامريكية المتعاقبة لا تختلف في سياساتها عن سابقاتها.

وحول القضية الفلسطينية أكد الرئيس الإيراني وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقال: إن كل الدول التي تدعم الكيان الصهيوني هي شريكة بجرائمه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency