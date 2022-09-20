روستيخ الروسية تدعم وزارة الدفاع المدني والطوارئ بمروحيات مطورة

موسكو-سانا

أعلنت شركة روستيخ الروسية أنها طرحت نسخها الجديدة من مروحيات (Mi-8MTV-1) المطورة والتي تم تكييفها خصيصاً لتلبي متطلبات وزارة الطوارئ الروسية.

ووفقا لبيان صدر عن الخدمة الصحفية للشركة نقله موقع روسيا اليوم ” فإن الشركة الحكومية ستدعم وزارة الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة في الاتحاد الروسي بدفعة من تلك المروحيات الحديثة بعد أن استعرضت نسخها الجديدة” مشيرة إلى أنه تم فحص هذه المروحيات في مصنع مروحيات كازان لتسليم أول دفعة منها للوزارة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار البيان إلى أن المروحيات المذكورة حصلت على إلكترونيات وأنظمة طيران جديدة وتمت أتمتة جميع أنظمة الطيران فيها لتقليل الأعباء على الطيارين وضمان مستوى عال من الأمان كما حصلت على منصات تعليق خارجية لنقل أحمال تصل أوزانها إلى 4 أطنان وجهزت بروافع عمودية جديدة إضافة إلى إمكانية تزويدها بخزانين داخليين إضافيين يمكنانها من العمل لمدة أطول فضلاً عن أنظمة مراقبة خارجية تعمل بتقنيات الفيديو.

يذكر أن تلك المروحيات نفذت العام الماضي نحو 15000 رحلة أخمدت خلالها نحو 7000 حريق عبر سكب السوائل الخاصة من الجو.

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