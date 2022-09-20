إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية في أوروبا بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين

باريس-سانا

أعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية في أوروبا يوم الجمعة الماضي بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين في المطارات الفرنسية.

ونقلت فرانس برس عن مدير المنظمة ايمون برانان قوله في بيان اليوم: إنه “تم إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية خلال هذا التحرك الاجتماعي بينما طرأ تأخير كبير على رحلات أخرى من 45 دقيقة لكل رحلة تحلق فوق الأراضي الفرنسية” مشيراً إلى أنه تم تسيير 28967 رحلة الجمعة الماضي مقابل 31450 رحلة قبل يوم وعلى مدار الأسبوع كان المعدل اليومي 29438 رحلة في اليوم بانخفاض بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق مرة أخرى نتيجة للإضراب.

من جهتها طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات إلغاء نصف برامج رحلاتها ليوم الجمعة احترازيا أي حوالى 1000 رحلة تغادر الأراضي الفرنسية أو تصل إليها.

وكانت شركة راين اير الأولى في أوروبا أشارت إلى إلغاء 420 رحلة تحلق بشكل رئيسي فوق فرنسا دون أن تهبط بالضرورة فيها ونددت بتحرك “غير مبرر”.

وكان إضراب المراقبين الجويين في المطارات الفرنسية أدى يوم الجمعة الفائت للمطالبة بمواجهة التضخم في البلاد إلى اضطراب بالحركة الجوية في أوروبا وإلغاء ألف رحلة وتأخير رحلات أخرى أطول من المعتاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency