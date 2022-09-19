وزير المالية الروسي:ميزانية السنوات الثلاث القادمة ستضمن الاستقرار المالي لروسيا

موسكو-سانا

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن ميزانية السنوات الثلاث القادمة يتم تشكيلها بطريقة نضمن بها الاستقرار المالي للبلاد.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيلوانوف قوله خلال محاضرة في الجامعة المالية: “نقوم حالياً بإعداد ميزانية السنوات الثلاث القادمة بطريقة نضمن بها الاستقرار المالي لبلادنا” مضيفاً: إن الغرب يشير دائماً إلى أن الوضع المالي والاقتصاد الروسي سينهار قريباً إلا أن وجود ميزانية مستقرة هي ضمان بألا ينهار أي شيء.

ولفت الوزير إلى أهمية قواعد الميزانية حتى تتمكن الشركات على وجه الخصوص من التنبؤ بما ستفعله الدولة خلال السنوات المقبلة مشيراً إلى أنه دون هذه التكهنات لن يتم الاستثمار بالأعمال التجارية ولا في التنمية.

وأشار سيلوانوف إلى أن “هناك تدابير لتنشيط النمو الاقتصادي كون الميزانية أداة تهدف لتحقيق التنمية” مضيفاً: نحتاج اليوم إلى حشد جميع المصادر الممكنة الخاصة بنا لتنمية الاقتصاد كالميزانية والسوق المالية والمصادر الخاصة حتى يكون لها أثر أكبر في المجالات الضرورية وذات الأولوية لروسيا.

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