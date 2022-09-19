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الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الكندية بموسكو

2022-09-19

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الكندية في موسكو أليسون لو كلير اليوم احتجاجاً على هجوم تعرضت له السفارة الروسية في أوتاوا.

ووفقاً لبيان الخارجية الروسية نقلته وكالة تاس أنه تم اليوم استدعاء السفيرة الكندية بموسكو لو كلير إلى وزارة الخارجية وتقديم مذكرة احتجاج على الأعمال الإجرامية لشخص مجهول ألقى زجاجة مولوتوف على أراضي السفارة الروسية في أوتاوا.

وأوضحت الوزارة أن المتظاهرين العدوانيين قاموا باعتراض مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية بالتواطؤ مع فرقة الشرطة المتواجدة في المكان.

وطالبت موسكو بالاعتماد الفوري لتدابير ضمان الحماية السليمة من التمييز ضد الروس وكذلك الموظفين وأفراد أسرهم وفقا لالتزامات الجانب الكندي باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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