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سلطات خيرسون تعلن عن تمسكها بمسار الانضمام إلى روسيا

2022-09-19

موسكو-سانا

أكد رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو التمسك بمسار انضمام منطقة خيرسون إلى روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن سالدو قوله في تصريح اليوم: إن “مسار منطقة خيرسون نحو الانضمام إلى روسيا لا يزال ثابتاً ولم يتغير”.

يشار إلى أن هذا هو التصريح الأول لسالدو عقب عودته من العلاج حيث نقل إلى المشفى بشكل عاجل أوائل آب الماضي وعولج في شبه جزيرة القرم ثم في معهد أبحاث سكليفوسوفسكي بموسكو بعد أن ذكرت لجنة التحقيق الروسية في وقت لاحق باشتباه في تسممه بعوامل الحرب الكيميائية.

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