القوى الوطنية الفلسطينية تحذر من محاولات الاحتلال لتهويد القدس

القدس المحتلة-سانا

أكدت القوى الوطنية الفلسطينية أن انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لن تكسر إرادته المقاومة في ظل تراخي المجتمع الدولي عن الاضطلاع في دوره لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحذرت القوى في بيان اليوم نقلته وكالة وفا من محاولات التهويد الإسرائيلية المتواصلة التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة وطمس حقائق التاريخ وتحريفه.

ولفتت القوى إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه يواصلون اعتداءاتهم ضد المسجد الأقصى المبارك ويدعون لاقتحامه مجدداً خلال الأيام القادمة داعية الفلسطينيين إلى توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية للدفاع عن الأرض بمواجهة سياسة الاستيلاء والاستيطان والمستوطنين.

كما دعت القوى إلى مواصلة المظاهرات الاحتجاجية دعماً للأسرى في ظل ما يتعرضون له من سياسات عزل وتعذيب وخاصة المرضى منهم وعلى رأسهم الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد الذي يعاني تدهوراً خطيراً في حالته الصحية جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال الذي يرفض الإفراج عنه.

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