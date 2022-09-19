المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يطلع على واقع الخدمات الصحية في دمشق

دمشق-سانا

بهدف الاطلاع على واقع الخدمات الصحية في سورية زار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري ومعاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية الهيئة العامة لمشفى دمشق المجتهد ومركز أبي ذر الغفاري الصحي بدمشق.

وتم الاطلاع على آلية العمل في شعبة أمراض الأطفال وقسم غسيل الكلية وقسم تصوير الطبقي المحوري ووحدة توليد الأوكسجين بمشفى دمشق وخدمات العيادات واللقاح بالمركز الصحي.

ونوه الدكتور المنظري في تصريح للصحفيين بجهود الكوادر الصحية وما تقدمه من خدمات رغم التحديات والظروف الصعبة في مختلف المناطق مؤكداً استمرارية التعاون لدعم القطاع الصحي في سورية.

بدوره أشار الدكتور ضميرية إلى أن القطاع الصحي يقدم مختلف الخدمات التشخيصية والعلاجية بشكل مجاني أو شبه مجاني للمراجعين من مختلف المحافظات وخاصة مشفى دمشق الذي يستقبل أعداداً كبيرة كونه مشفى مركزيا مؤكداً أهمية الجولة للاطلاع على واقع عمل المنظومة الصحية ومشاهدة أثر الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

شارك بالجولة ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سورية ومديرا الرعاية الصحية الأولية والهندسة الطبية في الوزارة ومدير صحة دمشق وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.

راما رشيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency