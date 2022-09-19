اللجنة القضائية العليا للانتخابات: إعادة انتخابات مجالس الإدارة المحلية في مركزين انتخابيين بحماة وطرطوس

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعادة انتخابات مجالس الإدارة المحلية في مركزين الأول مركز قرية حيالين بريف حماة والثاني مركز دوير الشيخ سعد في طرطوس وذلك نتيجة خطأ بعدد المغلفات الانتخابية مقارنة بالسجل الانتخابي في كلا المركزين.

وأوضح عضو اللجنة القاضي حسام الدين رحمون في تصريح لمراسل سانا أن إعادة الانتخابات بدأت في المركزين منذ الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً وبذات الناخبين في كلا المركزين بعد أن تم الإعلان رسمياً عن ذلك وتسمية لجنة انتخاب جديدة في كلا المركزين من قبل الرئيس الإداري في كل محافظة.

ولفت القاضي رحمون إلى أن الخطأ في عدد المغلفات الانتخابية مقارنة بالسجل الانتخابي من الأخطاء البشرية ويمكن أن يحدث حيث وجد في مركز دوير الشيخ زيادة أكثر من 2 بالمئة بنسبة عدد المغلفات بينما في مركز حيالين كانت النسبة أقل من 2 بالمئة وذلك مقارنة بالسجل الانتخابي للمركزين مبيناً أن حدوث الخطأ أمر طبيعي مقارنة بعدد المراكز الانتخابية الذي بلغ بجميع المحافظات 7348 مركزاً.

وأشار القاضي رحمون إلى أنه تم رفض عدد من الاعتراضات شكلاً لأنها قدمت إلى اللجان الفرعية الخاصة بالانتخاب بكل محافظة بينما كان يجب إقرار الاعتراض من قبل المعترض أمام لجان مراكز الانتخابات وتدوين ذلك من قبل اللجان ضمن محضر الانتخاب.

يذكر أن عدد المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بلغ 59498 مرشحاً من مختلف المحافظات يتنافسون على 19086 مقعداً.

يوسف حيدر

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