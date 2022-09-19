الثورة يفتتح مشواره ببطولة الأندية العربية لكرة السلة بلقاء كوسيدار الجزائري غداً

تونس-سانا

يبدأ نادي الثورة مشواره ببطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات غداً والتي تستضيفها تونس حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي وذلك بمشاركة 11 نادياً.

ووزعت الأندية المشاركة بالبطولة إلى مجموعتين سيلعب منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم أندية بيروت الرياضي اللبناني والأرثوذكسي الأردني والهلال التونسي وكوسيدار الجزائري.

وسيلتقي الثورة في الدور الأول مع كوسيدار غداً على أن يواجه الأرثوذكسي الأربعاء بعد غد بينما يواجه الهلال يوم الجمعة المقبل ويختتم الدور الأول بلقاء بيروت الرياضي يوم السبت المقبل.

وتضم المجموعة الأولى أندية الأمل الرياضي التونسي والشارقة الرياضي الإماراتي والمدينة السطافية الجزائري وشباب الفحيص الأردني ومقديشو سيتي الصومالي وسموحة المصري.

وينص نظام البطولة على أن يلعب بدور الثمانية أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى.

هناء صقور

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