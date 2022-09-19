الإثنين / 19 / 09 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) ينفذون 5 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد بإدلب
2022-09-19
الدفاع الروسية: القضاء على 45 من إرهابيي (النصرة) في غارة على أحد مقارهم بإدلب
2022-09-18
بعد اجتماعات مكثفة بمشاركة سورية… بيان شبابي خلال قمة تحويل التعليم
2022-09-18
الغباش يبحث مع المنظري سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي
2022-09-18
على هامش فعاليات قمة تحويل التعليم.. مباحثات لتعزيز حماية الأطفال والحد من العنف المدرسي
2022-09-18
وكالة سانا تفوز بأفضل خبر بمسابقة اتحاد وكالات أنباء حوض البحر المتوسط
2022-09-18
القادري: ضرورة العمل على وحدة الحركة النقابية العمالية العربية
2022-09-18
محليات
قافلة معدات وتجهيزات تصل إلى حلب لتحسين واقع الشبكة الكهربائية
2022-09-19
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وزخات مطرية متوقعة فوق المرتفعات الساحلية
2022-09-19
مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في أسواق الحسكة
2022-09-18
تواصل توافد المواطنين على المراكز الانتخابية في دمشق بعد التمديد
2022-09-18
أهالي جبلة وريفها يدلون بأصواتهم في انتخابات مجالس الإدارة المحلية بعد تمديدها
2022-09-18
إقبال لافت للنساء وكبار السن وذوي الإعاقة في المراكز الانتخابية بدوما وجرمانا
2022-09-18
بعد التمديد… تواصل عمليات انتخابات مجالس الإدارة المحلية في اللاذقية
2022-09-18
رياضة
الثورة يفتتح مشواره ببطولة الأندية العربية لكرة السلة بلقاء كوسيدار الجزائري غداً
2022-09-19
تلدرة بطلاً لدوري كرة الطائرة للسيدات
2022-09-19
باريس سان جيرمان يفوز على أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي
2022-09-19
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يخطف بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية بجدارة
2022-09-19
ريال مدريد يفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
2022-09-18
إيفرتون يفوز على وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء في الدوري الإنكليزي
2022-09-18
ريال بيتيس يهزم جيرونا بثنائية في الدوري الإسباني
2022-09-18
اقتصاد
المركزي يحدد سعر الصرف بـ 3015 ليرة سورية للدولار الواحد
2022-09-19
4478 طناً كمية الأقماح المغربلة والمعقمة في فرع إكثار البذار بدرعا
2022-09-19
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن المعروض
2022-09-19
الصين تساهم بأكثر من 30 بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي
2022-09-19
دراسة: أوروبا لا يمكنها تحمل الشتاء المقبل دون الغاز الروسي
2022-09-19
قطاع صناعة بناء السفن الصيني يواصل الصدارة عالمياً
2022-09-18
زيادة إنتاج النفط الخام في الصين وانخفاض المستوردات
2022-09-18
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
انطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان في محافظة حماة
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (19) الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية
درعا.. ضبط كمية من المخدرات معدة للتهريب باتجاه الأراضي الأردنية
جامعة دمشق تمدد فترة التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي
قافلة معدات وتجهيزات تصل إلى حلب لتحسين واقع الشبكة الكهربائية
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) ينفذون 5 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد بإدلب
تواصل توافد المواطنين على المراكز الانتخابية في دمشق بعد التمديد
بدء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في 7348 مركزاً انتخابياً
أهالي الشيخ بدر بريف طرطوس: انتخابات المجالس المحلية ضرورة ملحة في مرحلة إعادة الإعمار
2022-09-19
انتخابات المحلية
2022-09-19
Zeina
سابق
مشاهد لعمل المروحيات الروسية طراز ” كا52″ و”مي 28″ خلال العملية العسكرية الخاصة
التالي
انطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان في محافظة حماة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved