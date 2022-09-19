انطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان في محافظة حماة

حماة- سانا

انطلقت في محافظة حماة اليوم الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان تحت شعار (وعيك هو قوتك) والتي تستمر لغاية التاسع من شهر تشرين الثاني القادم مستهدفة الكشف عن 3 أنواع من السرطانات هي (الثدي وعنق الرحم والبروستات).

وذكر البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في سورية الذي ينظم الحملة في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن المشافي الحكومية الخمسة في محافظة حماة (الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني والهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني والهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي ومشفى الشهيد اللواء قيس حبيب الوطني ومشفى السقيلبية) تقدم فحوصات طبية مجانية لجميع الأهالي الراغبين بالاطمئنان على صحتهم وفق بروتوكول تشخيصي موحد لضمان نتائج دقيقة.

وأشار البيان إلى أن الفحوصات تشمل التصوير الشعاعي للثدي “ماموغرام” وتنظير عنق الرحم ولطاخة عنق الرحم وخزعة للبروستات وخزعة ثدي وطبقي محوري وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لافتاً إلى أن هناك جهات خاصة تشارك في هذه الحملة هي مركز الدكتورة رفيف تركاوي الخاص ومركز الطبقي المحوري الحديث في محردة ومركز الدكتور هيثم طقم والتي تستقبل السيدات الراغبات بإجراء التصوير الشعاعي للثدي “ماموغرام”.

وأوضح البيان أن 4 عيادات طبية متنقلة ومجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات واللوازم الطبية ستجوب مختلف المناطق الصحية في أرياف محافظة حماة والبداية ستكون من ريف مدينة السلمية حيث ستوجد هناك لغاية الـ 29 من أيلول الجاري.

وتأتي الحملة في محافظة حماة استكمالاً لحملتي طرطوس واللاذقية ضمن خطة البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان للتشجيع على الكشف المبكر والتقليل من نسب الإصابة بهذا المرض وزيادة القدرة على مواجهته حيث تعمل وزارات الصحة والتعليم العالي والإدارة المحلية واللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان وإدارة الخدمات الطبية العسكرية والمحافظات وجمعية تنظيم الأسرة ومؤسات مدنية ومتبرعون بجهود مشتركة لتأمين ضمان الوصول بالحملة إلى جميع الشرائح المستهدفة.

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