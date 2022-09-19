شركة روستيخ الروسية تنجح في اختبار مروحية جديدة

موسكو-سانا

نجحت شركة روستيخ الروسية في اختبار مروحية جديدة بالطيران في أول رحلة بعيدة لها.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة نقله موقع قناة (ار تي) فإن مروحية (ام أي 171 أ 3) الجديدة قامت بأول رحلة اقليمية مستقلة كجزء من برنامج اختبار الطيران وحلقت من موسكو إلى مدينة بطرسبورغ مشيراً إلى أن جميع معدات المروحية عملت بشكل جيد دون أية ملاحظات.

وتتمتع هذه المروحية تبعاً لمطوريها بقدرات نقل فريدة إذ يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 13 طناً ويمكنها نقل 24 راكباً والتحليق لمسافة 1000 كيلومتر في كل رحلة بالاعتماد على خزانات الوقود الرئيسية.

ويمكن للمروحية العمل في مختلف المناطق والظروف المناخية وفي درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 50 إلى زائد 50 درجة مئوية كما جهزت بمنظومة خاصة تمكنها من الهبوط فوق مياه البحر في ظروف يكون الموج فيها بارتفاع 5 أمتار.