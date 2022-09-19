ريال بيتيس يهزم جيرونا بثنائية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق ريال بيتيس على ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني الليغا.

افتتح جيرونا التسجيل عن طريق لاعبه أرناو مارتينيز في الدقيقة السابعة غير أن ريال بيتيس سرعان ما استعاد اتزانه بفضل تألق لاعبه بورخا إيجليسياس، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 15 من ضربة جزاء و71 على الترتيب.

وبهذه النتيجة رفع ريال بيتيس رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني في حين توقف رصيد جيرونا عند 7 نقاط ليبقى في المركز الحادي عشر.