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الدفاع الروسية: القضاء على 45 من إرهابيي (النصرة) في غارة على أحد مقارهم بإدلب

2022-09-18

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أوليغ إيغوروف أن القوات الجوية الروسية قصفت مقراً لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بمحافظة إدلب ما أدى إلى القضاء على 45 إرهابياً بينهم متزعمون ميدانيون.

وقال إيغوروف في بيان صحفي اليوم: “في السابع عشر من الشهر الجاري شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على قاعدة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محيط قرية الشيخ يوسف بمحافظة إدلب أسفرت عن القضاء على 45 إرهابياً من بينهم المتزعمان بلال سعيد وأبو دجانة الديري كما تم تدمير عدد من مخازن الأسلحة”.

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري قتل وأصيب عدد من الإرهابيين بينهم مدربون أجانب بضربات جوية وصاروخية مشتركة من الجيش العربي السوري والقوات الروسية استهدفت مقرات لتدريب الإرهابيين على إطلاق وتوجيه الطيران المسير بريف إدلب.

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