بدء عملية فرز الأصوات في انتخابات مجالس الإدارة المحلية

دمشق-سانا

انتهت عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية في المحافظات كافة وبدأت عملية فرز الأصوات.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد في تصريح لسانا أن عملية فرز الأصوات في انتخابات مجالس الإدارة المحلية بدأت بمجرد انتهاء عملية الاقتراع مشيراً إلى أن الفرز يجري بحضور من يرغب من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام.

وقال القاضي مراد إن الفرز يشمل مطابقة عدد المغلفات مع عدد المقترعين المسجلين في سجل المقترعين وإذا تبين وجود زيادة أو نقصان بعدد المغلفات بأكثر من اثنين بالمئة مقارنة بعدد الناخبين يلغى الانتخاب في المركز الانتخابي ويعاد بذات الناخبين في اليوم التالي.

وأضاف القاضي مراد إن ورقة الاقتراع تبطل في حالات عدة حددها القانون منها إذا لم تكن موضوعة في المغلف الانتخابي الذي يجب أن يكون مختوماً بخاتم اللجنة أو إذا تبين أثناء فتح المغلف وجود ورقتي اقتراع غير متطابقتين أو في حال وجود أي إشارات وعلامات على ورقة الاقتراع.

وأشار القاضي مراد إلى أن لجنة مركز الانتخاب هي المعنية بعملية الفرز حيث تسجل النتائج في محضر الانتخاب بنهاية الفرز ويحق للمرشحين أو وكلائهم الاعتراض وتسجيل ذلك في محضر الانتخاب وعلى لجنة مركز الانتخاب أن تبت في هذا الاعتراض سلباً أو إيجاباً وقرارها قابل للاعتراض أمام اللجنة القضائية الفرعية التي تقوم بدراسة الاعتراض والبت فيه ويكون قرارها مبرماً.

ولفت القاضي مراد إلى أن إعلان النتائج يتم من قبل اللجنة القضائية الفرعية في كل محافظة بعد استلامها كل محاضر اللجان الانتخابية فيما تقوم اللجنة القضائية العليا بتنظيم محضر نهائي بأسماء الفائزين وإرسال نسخة إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الداخلية.

وبين القاضي مراد أن عملية الانتخابات سارت بشكل سليم ووفق الإجراءات المحددة في قانون الانتخاب وسط نسبة مشاركة متصاعدة من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في جميع المحافظات 7348 مركزاً حيث تنافس 59498 مرشحاً على 19086 مقعداً.

ويوجد في سورية 1470 وحدة إدارية موزعة على 14 محافظة و158 مدينة و572 بلدة و726 بلدية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency