أودينيزي يفوز على منافسه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق أودينيزي على منافسه إنتر ميلان بنتيجة 3-1 في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف مبكر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة لكن أودينيزي أدرك التعادل بهدف سجله ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه بينما أحرز جاكا بيول الهدف الثاني ثم سجل تولغاي أرسلان الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة في حين خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل أربعة انتصارات.

ورفع أودينيزي رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي وأتالانتا وميلان.

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