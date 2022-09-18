اللجنة القضائية العليا تقرر تمديد فترة الانتخاب لمدة ساعتين في كافة المراكز الانتخابية بسورية وتنتهي في تمام التاسعة مساءً من هذا اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وكالة سانا تفوز بأفضل خبر بمسابقة اتحاد وكالات أنباء حوض البحر المتوسط
2022-09-18
القادري: ضرورة العمل على وحدة الحركة النقابية العمالية العربية
2022-09-18
مباحثات سورية باكستانية لتعزيز التعاون التربوي
2022-09-18
كوبا تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-09-18
قمة تحويل التعليم تناقش في يومها الثاني الحلول والمقترحات لتحسين التعليم
2022-09-17
سفارة الفلبين تحتفل بالذكرى الـ 76 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع سورية
2022-09-17
الخارجية الصينية تكرم الطالب السوري زين العابدين وليد علي لتميزه الدراسي والاجتماعي
2022-09-17
محليات
تواصل توافد الناخبين للمراكز الانتخابية في حمص
2022-09-18
الجمعية الفلكية السورية: فصل الخريف يبدأ 23 أيلول
2022-09-18
انطلاقاً من واجبه الوطني.. تسعيني من مدينة شهبا يدلي بصوته في انتخابات المجالس المحلية
2022-09-18
أهالي محردة: الانتخابات المحلية فرصة لاختيار القادرين على تحسين واقع الخدمات
2022-09-18
أهالي حلب وريفها المحرر من الإرهاب يؤكدون على المشاركة بانتخابات الإدارة المحلية كواجب وطني والمساهمة في إعادة الإعمار
2022-09-18
طلبة جامعتي البعث وتشرين وكوادرهما: انتخابات المجالس المحلية ترسيخ لمفهوم المواطنة
2022-09-18
أهالي بلدات جبا ونبع الصخر وجباثا الخشب بريف القنيطرة: اختيار من يتمتع بالكفاءة والنزاهة بين المرشحين
2022-09-18
رياضة
أودينيزي يفوز على منافسه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
2022-09-18
سورية بالمركز الثاني بالبطولة العربية الثالثة عشرة بالكيك بوكسينغ-فيديو
2022-09-18
لاعبان سوريان في المركز الثاني والثالث لبطولة أقوى رجل عربي لعام 2022
2022-09-18
إصابة تهدد مشاركة رويس في كأس العالم
2022-09-18
سباق للخيول العربية الأصيلة في حماة ضمن حملة توعية من مخاطر الألغام
2022-09-17
اختتام بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة والرومانية لفئتي الرجال والشباب بحلب
2022-09-17
أوجسبورغ يفوز على بايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم
2022-09-17
اقتصاد
قطاع صناعة بناء السفن الصيني يواصل الصدارة عالمياً
2022-09-18
زيادة إنتاج النفط الخام في الصين وانخفاض المستوردات
2022-09-18
80 % نسبة أعمال تأهيل صومعة مرفأ طرطوس.. ومشروع بناء الجامعة يسير بوتيرة جيدة-فيديو
2022-09-17
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة
2022-09-17
روسيا تسدد سندات اليوروبوندز بالروبل
2022-09-16
فحص نحو 55292 طناً من الصادرات والواردات الزراعية عبر مركز نصيب الحدودي
2022-09-16
أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي
2022-09-16
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الجعفري يبحث مع كروسلي أعمال برنامج الأغذية العالمي في سورية وخططه للعام القادم
القادري: ضرورة العمل على وحدة الحركة النقابية العمالية العربية
قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على محيط القامشلي في الحسكة
أهالي السويداء: انتخابات المجالس المحلية استحقاق وطني وبداية لمرحلة عمل جديدة
بدء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في 7348 مركزاً انتخابياً
أهالي الشيخ بدر بريف طرطوس: انتخابات المجالس المحلية ضرورة ملحة في مرحلة إعادة الإعمار
انتخابات مجالس الإدارة المحلية تنطلق اليوم
اللجنة القضائية العليا تقرر تمديد فترة الانتخاب لمدة ساعتين في كافة المراكز الانتخابية بسورية وتنتهي في تمام التاسعة مساءً من هذا اليوم
2022-09-18
2022-09-18
HASSAN
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أودينيزي يفوز على منافسه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
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رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد لـ سانا: التمديد لغاية الساعة التاسعة مساء جاء نتيجة لما لحظته اللجنة القضائية أثناء زيارتها للمراكز الانتخابية في دمشق وريفها ووفقاً لما ورد من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات عن ازدياد نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات حتى الساعة الأخيرة من المدة المحددة لعملية الانتخاب
انظر ايضاً
رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد لـ سانا: التمديد لغاية الساعة التاسعة مساء جاء نتيجة لما لحظته اللجنة القضائية أثناء زيارتها للمراكز الانتخابية في دمشق وريفها ووفقاً لما ورد من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات عن ازدياد نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات حتى الساعة الأخيرة من المدة المحددة لعملية الانتخاب
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