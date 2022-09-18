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اللجنة القضائية العليا تقرر تمديد فترة الانتخاب لمدة ساعتين في كافة المراكز الانتخابية بسورية وتنتهي في تمام التاسعة مساءً من هذا اليوم

2022-09-18

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رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد لـ سانا: التمديد لغاية الساعة التاسعة مساء جاء نتيجة لما لحظته اللجنة القضائية أثناء زيارتها للمراكز الانتخابية في دمشق وريفها ووفقاً لما ورد من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات عن ازدياد نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات حتى الساعة الأخيرة من المدة المحددة لعملية الانتخاب

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