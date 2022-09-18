أذربيجان تتهم بيلوسي بتأجيج الصراع مع أرمينيا لأغراض سياسية

باكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حول ما وصفتها بالـ هجمات المميتة ضد أرمينيا مؤكدة أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة ولها أهداف سياسية وتزيد من التوترات في المنطقة.

كما أعربت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم عن أسفها لتصريحات بيلوسي موضحة أن اتهاماتها باطلة وغير عادلة وليست مقبولة أيضاً ومدفوعة سياسياً في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي “للكونغرس” في الولايات المتحدة ومحاولتها لاستمالة اللوبي الأرميني هناك.

وأوضحت الوزارة أن حديث بيلوسي خلال زيارتها إلى يريفان يمثل ضربة خطيرة للجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين الجانبين محذرة من أن تلك التصريحات لا تساهم في تعزيز السلام الهش في المنطقة بل تزيد من التوترات بين البلدين.

وكانت بيلوسي قالت في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأرمينية يريفان: بالنيابة عن الكونغرس أدين الهجمات المميتة التي تشنها أذربيجان على أرمينيا وأن الولايات المتحدة طالما صرحت أنه لا يوجد حل عسكري للصراع.

واندلعت اشتباكات الثلاثاء الماضي على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتبادل الجانبان الاتهامات ضد بعضهما لجهة بدء التصعيد.

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