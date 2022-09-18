صباغ: سورية أنجزت كل استحقاقاتها في مواعيدها الدستورية المحددة

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن انتخابات المجالس المحلية تضاف إلى سلسلة الاستحقاقات التي أنجزت في سورية بمواعيدها الدستورية المحددة ما يدل على استقرار الحياة الدستورية والسياسية.

وقال صباغ في تصريح للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في مركز المجلس “هذا الاستحقاق مهم بكل المقاييس لأنه ترسيخ لمبدأ اللامركزية في إدارة الوحدات الإدارية خلال السنوات الأربع القادمة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه” مشدداً على أن القيادة في سورية تولي الدستور والقوانين وكل الاستحقاقات الدستورية الاهتمام الكامل لكي تنجز في أوقاتها المحددة.

وأضاف صباغ “الشعب السوري يقول كلمته.. نحن أبناء الحياة ونحن مع الاستقرار ومع العيش ومع الحياة الدستورية والتشريعية.. نحن مع كل القيم التي نؤمن بها جميعاً في ظل هذه الوحدة الوطنية الراسخة لأبناء الشعب السوري المتكاتفين قلباً واحداً ويداً واحدة”.

وفي تصريح لمراسل سانا أشارت إنعام غنيم رئيسة المركز الانتخابي في مجلس الشعب إلى أن المركز بدأ منذ السابعة صباحا باستقبال الناخبين بعد تأمين جميع مستلزمات العملية الانتخابية من قرطاسية وجداول لتدوين أسماء الناخبين وبياناتهم مؤكدة أن الإجراءات تسير بشكل مريح وبجو ديمقراطي ودون أي معوقات.

ولفتت غنيم إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها انتصار لسورية يضاف إلى سجل الانتصارات التي حققتها بمواجهة الإرهاب ومن الضروري متابعة العمل لإعادة الإعمار وبناء سورية.

وبعد إدلائه بصوته أكد عضو مجلس الشعب جميل مراد أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية وغيرها من الاستحقاقات الدستورية تمثل تفعيلاً كاملاً للحالة الديمقراطية وتعزيزاً لها مشيراً إلى أهمية انتخابات مجالس الإدارة المحلية كون أبناء كل منطقة في سورية ينتخبون من يمثلونهم من أهالي منطقتهم لإدارة شؤونهم بالشكل المناسب الأمر الذي يجسد الديمقراطية بأسمى صورها.

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