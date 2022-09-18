الشؤون الاجتماعية تطلق مشروع تأمين الاحتياجات التغذوية لمعاهد الرعاية الاجتماعية في دمشق

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وجمعية التميز مشروع تأمين الاحتياجات التغذوية لمعاهد الرعاية الاجتماعية بدمشق.

وخلال اجتماع تنسيقي عقد في مركز تمكين الشباب بدمشق شارك فيه مديرو معاهد الرعاية التابعة للوزارة بهدف التحضير للبدء بتنفيذ المشروع حيث تمت مناقشة محاور المشروع والتعريف به وآلية التواصل مع المستفيدين إضافة لعرض تقديمي تضمن التعريف بالمعاهد والخدمات المقدمة وعدد المستفيدين منها.

مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة محمود الكوا بين لـ سانا أن المشروع يهدف إلى توفير وجبات غذائية لنحو 700 طفل يحصلون على خدمات تعليمية في مراكز الرعاية الاجتماعية مشيراً إلى أن المشروع يعتبر الأول من نوعه وموضحاً أن أولويات الوزارة تركز على تطوير عمل مراكز الرعاية الاجتماعية للوصول إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأشار الكوا إلى أن تنفيذ المشروع سيبدأ اعتباراً من بداية الشهر القادم حيث سيتم توزيع وجبات على الأطفال على مدى العام الدراسي لافتاً إلى أنه بناء على تطبيق التجربة في محافظة دمشق سيتم التوسع لمحافظات أخرى.

مديرة معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق ندى أبو الشامات أشارت إلى أهمية المشروع كونه يركز على صحة الأطفال وله أهداف إيجابية متعلقة بالأسرة لجهة تخفيف الأعباء الاقتصادية مبينة أن الوجبات التي ستقدم غنية بالأغذية الضرورية لصحة الأطفال وتساعد في تطور نموهم.

بدورها مديرة معهد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية سوسن رزق أوضحت أن المشروع يسهم في دعم التحصيل العلمي للطلاب كونه يركز على الغذاء الصحي والمتوازن المدعوم بالفيتامينات والمكملات الغذائية مبينة أن الفئات العمرية المستهدفة تبدأ من عمر 3 سنوات وما فوق.

مهند سليمان

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