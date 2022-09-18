الناخبون في اللاذقية: ضرورة اختيار الكفاءات القادرة على وضع الخطط التنموية والخدمية للمجتمعات المحلية

اللاذقية-سانا

اختيار الكفاءات القادرة على إيجاد الحلول ووضع الخطط التنموية والخدمية للمجتمعات المحلية أبرز الصفات التي يعول عليها الناخبون بالمراكز الانتخابية بمحافظة اللاذقية على المرشحين الذين اختاروهم اليوم وفق تعبيرهم معربين عن أملهم بأن تشكل هذه الانتخابات نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة على الصعد كافة.

وخلال رصد سانا لآراء عدد من الموطنين في المراكز الانتخابية أكد كل من وفيق قاسم وشهرزاد اسماعيل وذو الفقار جبيلي بعد إدلائهم بأصواتهم في مركز جريدة الوحدة أهمية اختيار الكفاءات المناسبة القادرة على إيجاد الحلول وتلبية الاحتياجات للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم عبر خطط تنموية خدمية لمجتمعاتهم المحلية متمنين أن تشكل هذه الانتخابات ومن خلال مجالس محلية جديدة مرحلة مختلفة ونقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات.

من جهتها لفتت رئيسة المركز الانتخابي وفاء عباس إلى أنه تم افتتاح المركز منذ السابعة صباحاً أمام المواطنين لممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي مؤكدة أن فتح الصناديق تم قبل بدء عملية الانتخابات للتأكد من خلوها وإغلاقها بعد ذلك بإحكام بحضور وكلاء المرشحين.

وفي المركز الانتخابي للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي شدد كل من المواطنين علي العكش وعماد الدين علي وعلي عباس على ضرورة أن يكون الاختيار لمن يستحق ويكون الأقدر والأجدر في تحمل المسؤولية ولديه رؤية يحقق من خلالها التنمية لمجتمعه المحلي.

وأكدوا أن ممارسة الانتخابات حق وواجب على كل مواطن لتحسين الواقع الخدمي الذي ينعكس بدوره على الواقع المعيشي آملين في أن يعمل الفائزون في هذه الانتخابات على تلبية تطلعات ممثليهم وأن يكونوا على قدر الثقة الممنوحة.

بدوره أوضح رئيس المركز محمد حبيب أن المركز شهد إقبالاً جيداً منذ الصباح من مختلف الشرائح العمرية التي يحق لها الانتخاب بعد أن وفرت الجهات المعنية كل المستلزمات مؤكداً أن العملية الانتخابية تجري بشكل طبيعي ويمارس المواطن حقه بكل ديمقراطية وشفافية ويختار الذي يجده قادراً على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التي تتطلب العمل الجاد والصادق لخدمة المواطنين.

وفي مركز مجلس مدينة اللاذقية رأت الناخبة رنا قادوس أن صوتها سيكون لمن يعمل بصدق ويكون قادراً على إيصال صوتها وأصوات المواطنين إلى الجهات المعنية الأمر الذي شاركها به أبي القادور الذي رأى ضرورة اختيار الأشخاص المناسبين القادرين على النهوض بالمجتمع المحلي وإيجاد حلول للمشاكل الخدمية الناتجة عن الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية.

وحول سير العملية الانتخابية رأى كل من سليم غانم ومفيد عابدين وثريا عثمان أن الإجراءات المتبعة جيدة وتضمن للمواطن ممارسة حقه بالانتخاب بكل حرية وشفافية في حين أكد المواطنون مروان عيطة ونور كحيلة ومحمد غالية أهمية انتخاب الأشخاص القادرين على تمثيل الشباب وطموحاتهم وتأمين فرص حقيقية لهم تسهم في انخراطهم الفاعل في تطوير وخدمة مجتمعاتهم.

وفي مراكز ريف اللاذقية أوضح حسام رسلان أمين صندوق في قرية جناتا أن أعضاء اللجان في المراكز يقومون بالتحقق من هوية المنتخب وإعطائه الأوراق الانتخابية وإرشاده إلى الغرفة السرية لاختيار الأسماء التي يراها جديرة بصوته مبيناً أن الجميع معنيون بالمشاركة ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي أفرزتها الأزمة.

من جهته أكد أكرم حميدوش مدير ثانوية الشهيد عدنان غانم في قرية جناتا أهمية اختيار الإنسان الكفؤ والمناسب بكل موضوعية وعقلانية بعيداً عن المحسوبيات وتبعاً لبرنامجه الانتخابي وما يمكن أن يقدمه لبلدته أو مدينته وربط القول بالفعل بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع.

المواطنان قصي خدام وسعد سلوم أشارا إلى أن المشاركة في الانتخابات نابعة من قناعة كل مواطن سوري بدوره الفاعل في بناء مستقبل أفضل واختيار أشخاص أكفاء قادرين على تمثيلهم وإيصال أصواتهم لتحسين الواقع الخدمي بمناطقهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency