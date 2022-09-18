ناخبون عن محافظة إدلب في طرطوس: الانتخابات تحمل رسالة وطنية من الناخب إلى المرشح

طرطوس-سانا

شارك الناخبون عن محافظة إدلب القاطنون في محافظة طرطوس في انتخابات المجالس المحلية بممارسة حقهم الانتخابي واختيار مرشحيهم في مركزي الصالة الرياضية ومنطقة بصيرة المخصصين لأبناء محافظة إدلب من قبل الجهات المعنية في طرطوس.

وأكد رئيس اللجنة الانتخابية عن محافظة إدلب عبد القادر المالكي في تصريح لمراسلة سانا من مركز الصالة الرياضية أنه بعد اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية لأبناء محافظة إدلب المقيمين في محافظة طرطوس والبالغ عددهم نحو 500 عائلة توافدوا إلى صناديق الاقتراع ليمارسوا دورهم في انتخاب مرشحيهم لمجالس المحافظة والمدينة بإشراف مباشر من اللجنة القضائية بطرطوس ومشرفين من محافظة إدلب إضافة إلى وجود وكلاء المرشحين لافتاً إلى أن الإقبال جيد وهناك حس عال بالمسؤولية من أبناء المحافظة لقول كلمتهم في صناديق الاقتراع.

بدورهم أكد عدد من مواطني محافظة إدلب عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة من قبل المعنيين في محافظة طرطوس من حيث تجهيز مراكز الاقتراع وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية بشكل عام حيث قال نور الحاج موسى المقيم في طرطوس منذ عام 2015: إن الانتخابات تحمل رسالة وطنية من الناخب إلى المرشح لإيصالها إلى السلطات التنفيذية للمساهمة باتخاذ قرارات تنموية فعالة للمشاركة في إعادة الإعمار.

واعتبرت رهف يوسفي المقيمة في طرطوس منذ نحو 12 عاماً أن إفساح المجال أمام أبناء محافظة إدلب للمشاركة في صنع القرار التنموي والخدمي على مستوى المحافظة أولاً والوطن ثانياً بادرة طيبة تعزز روح الانتماء والشعور بالمسؤولية من الجميع لبناء ما دمره الإرهاب.

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