السينما السورية تحصد جائزتين في المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون

دمشق-سانا

حصدت السينما السورية جائزتين في المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون في الدورة الحادية عشرة من المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الرابع عشر من الشهر الجاري وحتى السابع عشر منه.

وفاز الفيلمان الروائيان الطويلان “غيوم داكنة” إخراج أيمن زيدان وفيلم “الظهر إلى الجدار” إخراج أوس محمد وإنتاج المؤسسة العامة للسينما بجائزتي الإبداع.

وتبدأ أحداث فيلم “غيوم داكنة” الذي كتبه زيدان بالشراكة مع ياسمين أبو فخر من قرار بطل الفيلم الدكتور أحمد الذي يؤدي دوره الفنان وائل رمضان العودة إلى مدينته المدمرة جراء الحرب بعد غياب طويل في فرنسا لينهي أيامه الأخيرة فيها بعد اكتشاف إصابته بالسرطان حيث تتفجر مع عودته حكايات هذه المدينة الموجوعة والتي أرخت عليها الحرب بظلالها وأثقلت مصائر من عاشوا السنوات القاسية فيها.

ويشارك في بطولة الفيلم لينا حوارنة ورامز عطا الله ولمى بدور وحازم زيدان ونور علي بالاشتراك مع محمد حداقي وضيف الفيلم جود سعيد والطفل ديفيد مهاد الراعي وتمثيل كل من علاء قاسم ومازن عباس ومحمد زرزور وغالب زيدان.

وكان الفيلم قد حصد سابقاً “جائزة القدس للإنجاز الفني” في الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط بدورته الـ 36 عام 2020 فيما تدور أحداث فيلم “الظهر إلى الجدار” حول حكاية قصي الدكتور الجامعي في كلية الإعلام الذي يجسد دوره الفنان عبد المنعم عمايري والذي تتغير حياته بعد معرفته أن صديقه المقرب

أيام الدراسة والذي انقطعت أخباره منذ سنوات وقع في مشكلة كبيرة ويعاني من ضغوط نفسية كثيرة فيحاول مساعدته ومعرفة حقيقة ما جرى فعلاً.

يذكر أن الفيلم سيناريو وإخراج أوس محمد بالتعاون الفني مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد وتمثيل إضافة إلى عمايري كل من الفنانين علي صطوف-أحمد الأحمد ولين غرة والفرزدق ديوب وحمادة سليم ورامي أحمر وأكثم حمادة وسارة بركة وضيوف الشرف فايز قزق وفيلدا سمور ومحمد قنوع وعبد الرحمن قويدر.

يشار إلى أن الممثل أحمد الأحمد نال جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم خلال مسابقة الفيلم الروائي الطويل المسابقة الدولية وجائزة أفضل ممثل في المسابقة العربية وأيضاً في الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 2021.

ميس العاني

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