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مصرع 6 أشخاص وفقدان 30 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في كوستاريكا

2022-09-18

سان خوسيه-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وفقد 30 آخرون في حوادث متفرقة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في كوستاريكا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين قولهم في بيان اليوم إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم الليلة الماضية إثر تحطم حافلة كانوا يستقلونها جراء الهطل المطري الغزير في جميع أنحاء البلاد فيما تسببت الانهيارات الأرضية التي وقعت على بعد 70 كيلومترا من العاصمة سان خوسيه والفيضانات بفقدان 30 شخصاً.

ولفت البيان إلى أنه تم إجلاء مئات العائلات من منازلهم إثر الأضرار الجسيمة التي سببتها الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من البلاد ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين.

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