إعصار نانمادول العملاق يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

طوكيو-سانا

اجتاح إعصار نانمادول جزيرة كيوشو الرئيسية أقصى جنوب اليابان مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تعرض المنطقة لرياح عاتية وأمواج شديدة.

وقالت وكالة الأرصاد وفق ما نقلت رويترز اليوم “إن الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار قياسية محذرة من خطر فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وأن تتعرض كيوشو الجنوبية لأمطار يبلغ منسوبها 500 مليمتر ولرياح تصل سرعتها إلى 250 كيلومتراً بالساعة” مشيرة إلى أن منطقة توكاي المركزية أيضاً قد تشهد أمطاراً يبلغ منسوبها 300 مليمتر حيث أوقفت شركات السكك الحديدية القطارات في المنطقة مع إغلاق مئات المتاجر.

ومن المتوقع أن تنحرف العاصفة شرقاً وتمر فوق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان أوائل الأسبوع القادم قبل أن تنتقل إلى البحر بحلول الأربعاء المقبل .

وصنف مركز التحذير المشترك من الاعاصير التابع للبحرية الأمريكية الإعصار نانمادول على أنه إعصار شديد القوة و الرابع عشر لهذا الموسم ومن المحتمل أن يكون العاصفة المدارية الأكثر تدميراً في اليابان منذ عقود.

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