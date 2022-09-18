القضاء على مجموعة تخريبية لنظام كييف في خيرسون

موسكو-سانا

أعلنت خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع تابعة لنظام كييف وسط مدينة خيرسون مشيرة إلى أن سلطات المقاطعة والقوات الروسية تسيطر على الوضع في المدينة بالكامل.

ونقلت قناة RT عن خدمات الطوارئ قولها في بيان اليوم: إنه “تم القضاء على مجموعة المخربين بشكل كامل”.

بدورها أكدت الإدارة العسكرية والمدنية للمقاطعة عدم إصابة أي جندي من القوات الروسية أو أي مدني نتيجة الاشتباك الذي وقع وسط المدينة.

وأكدت الإدارة أن سلطات المقاطعة والقوات الروسية تسيطر على أراضي مقاطعة ومدينة خيرسون بشكل كامل.

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