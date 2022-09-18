المغنية ميرنا ملوحي تصدح بأغان طربية على مسرح قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

بعذوبة ورقة صدح صوت المغنية ميرنا ملوحي على مسرح قصر الثقافة في حمص مساء اليوم إذ تفاعل الجمهور مع ما قدمته من أغان طربية اعادتهم للزمن الجميل.

وتضمن الحفل مجموعة من الأغاني لعمالقة الفن مثل أم كلثوم وعبد الوهاب ووردة الجزائرية وفيروز ونجاة الصغيرة وعزيزة جلال إضافة لمقطوعة موسيقية على آلة الكمان لقائد الفرقة الموسيقية الفنان عمار يونس.

وقالت ملوحي لمراسلة سانا: للمرة الخامسة أقف على هذه الخشبة لأقدم ما في جعبتي من أغان طربية أحاول من خلالها إسعاد جمهور حمص الذي يستحق أن يقدم له الفن الجميل بشكل دائم لكونه يتمتع بذائقة فنية عالية مؤءكدة حرصها على ان يكون لها في كل عام حفل غنائي في حمص.

كما بين يونس أهمية هذا الحفل الذي تقدم فيه ملوحي مجموعة اغان اختارتها لتشكل توليفة طربية مميزة وجميلة لافتا الى أن المقطوعة الموسيقية التي أعدها وقدمها خلال الحفل هي مجموعة مقطوعات لونغات تم ربطهم وارتجالهم على آلة الكمان.

وبين ان الفنان يعمل من أجل هذه اللحظات الجميلة التي يقف بها على المسرح ليبث روح الثقافة والانفتاح في زمن بات فيه الفن الجميل الملتزم اهتمام القليل من الناس.

ورأى عازف الرق جورج رومية أن الحفلات الموسيقية الغنائية التي تشهدها مدينة حمص بشكل دائم ومتواصل تشكل حالة فنية وثقافية حضارية فهي تخلق حالة راقية من التفاعل بين الجمهور والفنان.

مثال جمول