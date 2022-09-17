 201 إصابة مثبتة بمرض الكوليرا في سورية

دمشق- سانا

أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في سورية بلغ بالاختبار السريع 201 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن توزع الإصابات هو 153 إصابة في حلب و21 في الحسكة و14 في دير الزور و10 في اللاذقية وفي دمشق 2 وواحدة في حمص.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 14 حالة هي 11 في حلب و2 في دير الزور و1 في الحسكة لافتة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبينت الوزارة أن العلاج متوفر بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.

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