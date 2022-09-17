ذاكرة الأمكنة.. معرض فني في حلب يرافقه حفل توقيع كتاب للفنانة رفاه الرفاعي

حلب-سانا

احتضنت صالة الخانجي للفنون الجميلة في حلب معرض التصوير الضوئي للفنانة رفاه الرفاعي بعنوان ذاكرة الأمكنة أقامته مديرية ثقافة حلب ويتضمن 120 صورة تراثية منوعة.

ورافق المعرض الذي يستمر 3 أيام توقيع كتاب وشم على الجذع العتيق يتحدث عن العلاقات الاجتماعية والفكرية في واقعنا متيحا للقارئ الحكم على النتائج.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت الفنانة الرفاعي أهمية علاقة الأمكنة الوثيقة بذاكرتنا لوجود خصوصية وإيحاءات لكل مكان نزوره ونتأثر بمحيطه موضحة أن الهدف من المعرض الاستئناس بذكريات الماضي واسترجاع نفس الاحاسيس التي قد تختلف من شخص لأخر عند زيارته للمكان أو رؤيته لصورته.

أما عن كتابها وشم على الجذع العتيق أوضحت انه يمسح زمنيا نحو 60 سنة ويعتبر رواية جدلية بين أربع أشخاص ويستخلص نمطية علاقات اجتماعية وأخلاقية واقتصادية موضحة أنه يترك للقارئ أن يرى المنحنى المفقود خلال تلك السنوات.

وأوضحت رئيسة اتحاد الفنانين التشكيليين في حلب الفنانة نوران جبقجي أن المعرض يتضمن تراثنا وتراث أجدادنا ويجسد الحارات القديمة في مدينة معلولا مسقط رأس الفنانة الرفاعي إضافة إلى ذكرياتها مع اقربائها والأعمال المعمارية واليدوية والطينية والمقتنيات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم الشخصية من طاحونة وسلاح ومدافئ واكسسوارات وغيرها معتبرة أنه معرض شامل جسد تراث احد العائلات السورية الأصيلة.

وبين مدير الثقافة بحلب جابر الساجور أن المعرض يحتوي صورا من البيئة السورية والحلبية من أماكن قامت بزيارتها الفنانة الرفاعي واستطاعت بأعمالها تجسيد التراث السوري من خلال تصوير الأدوات الزراعية وادوات الطبخ والزينة الأمر الذي يعبر عن عين الفنان الثاقبة التي تصور الطبيعة بشكل واقعي يعود فينا إلى الماضي والزمن الجميل.

زينب شحود

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