السيد يعلن قائمة منتخب سورية للرجال لكرة القدم للدورة الودية بالأردن

دمشق-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية للرجال بكرة القدم حسام السيد عن القائمة النهائية التي ستشارك في الدورة الودية الرباعية التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان ما بين ال 23 والـ 26 من الجاري.

ويغيب عن التشكيلة بداعي الإصابة كل من الياس هدايا وإياز عثمان وعمر خريبين حيث يحتاج كل منهم للراحة لنحو أسبوعين.

وضمت القائمة أحمد مدنية وطه موسى وشاهر الشاكر وثائر كروما وبلال حلبوني وحسين جويد وأحمد الدالي ومحمد المرمور وماهر دعبول ومحمود المواس وعمار رمضان وعمر السومة وسعد أحمد وعمرو ميداني وعبد الرحمن ويس وخالد كردغلي وكامل حميشة وعبد الرزاق محمد وعمرو جنيات ومحمد ريحانية وحسام عايش ومحمود البحر وعلاء الدين الدالي.

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