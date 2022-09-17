مجلس الشعب يعلن قبول أسماء كل المتقدمين لاختبار ملء الشواغر الوظيفية التي أعلن عنها

دمشق-سانا

أعلن مجلس الشعب عن قبول أسماء كل المتقدمين لاختبار ملء شواغر وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وأشار المجلس في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين عبر مراجعة شعبة الذاتية في المجلس خلال أوقات الدوام الرسمي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الشعب.

وكان مجلس الشعب أعلن في الـ 24 من تموز الماضي عن إجراء اختبار لتعيين 180 مواطناً من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة من حملة الشهادات الإعدادية والابتدائية والمهنية وإجازات سوق دراجة آلية وإجازات السوق العامة.

وتتضمن الشواغر عاملين وفق المسميات الوظيفية التالية “مراسل وعامل استعلامات وعامل مطبعة ومساعد مشرف وعامل نسخ وتصوير وعامل تصوير فوتوغرافي وسائق وكهربائي فني ونجار فني وصحية فني ومستخدم وحدائقي” وأن نسبة 50 بالمئة من الشواغر محجوزة لذوي الشهداء وللمصابين بعجز تام وفي حال عدم توافر النسبة المطلوبة منهم يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من المتقدمين الآخرين.

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