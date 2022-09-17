وقفة في بيت لحم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى المحررين وجمعية الأسرى المحررين في ساحة المهد بالمدينة رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال مطالبين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم جراء الانتهاكات الوحشية التي تمارس عليهم من قبل سجانيهم.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

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