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صحة درعا: لا إصابات حتى الآن بالكوليرا في المحافظة

2022-09-17

درعا-سانا

أكدت مديرية صحة درعا أنه لم تسجل حتى تاريخه في المحافظة أي إصابة بمرض الكوليرا سواء في المشافي أو المراكز الصحية.

وبين مدير الصحة الدكتور بسام سويدان في تصريح لمراسلة سانا أن المحافظة ستشكل فريقاً من عدة جهات معنية كالصحة والمياه والصرف الصحي ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لمواجهة المرض في حال ظهور أي إصابات.

ودعا الدكتور سويدان المواطنين للتأكد من سلامة المياه والأطعمة التي يتناولونها وعدم تناول أغذية مكشوفة أو مياه ملوثة أو من مصادر غير آمنة.

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