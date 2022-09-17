تزويد مدرستين في درعا بأربع غرف صفية مسبقة الصنع

درعا-سانا

زودت دائرة الأبنية المدرسية في مديرية الخدمات الفنية مدرستين في درعا بأربع غرف صفية مسبقة الصنع.

رئيس دائرة الأبنية المدرسية المهندس محمد قطيفان ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم إن تركيب الغرف الصفية شمل مدرستي المتفوقين بمدينة درعا والشهيد الخضور للتعليم الأساسي حلقة أولى في بلدة عالقين بريف المحافظة الشمالي.

ويأتي تزويد المدارس بالغرف مسبقة الصنع وفقاً لقطيفان ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية بهدف استيعاب عدد من الطلاب وتلافي الازدحام ضمن الشعبة الصفية الواحدة مشيراً إلى التعاون مع مديرية التربية لإعادة تأهيل أبنية التعليم وإعادتها مع مرافقها إلى وضعها الطبيعي بهدف تحسين الواقع التعليمي ضمن مدارس المحافظة.

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