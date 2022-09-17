إخماد حريق في محطة محروقات وسط مدينة درعا

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا حريقاً نشب في محطة محروقات الزعبي التي تقع وسط المدينة من غير وقوع إصابات.

قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الحريق سببه ماس كهربائي في سيارة عامة نوع كيا ريو أدى إلى اندلاعه لافتا إلى أن سرعة التبلغ والاستجابة اسهمت في إخماد الحريق بالتعاون مع عمال المحطة قبل الامتداد وتوسع دائرته.

ودعا العقيد المحاميد إلى توخي الحذر والانتباه وعدم التهاون والإبلاغ السريع عن أي حريق على الرقم المجاني 113.

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